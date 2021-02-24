Специалисты фиксируют рост показателя заболеваемости COVID-19 на Дону

В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости опасной инфекцией. За сутки с 25 по 26 февраля он вырос до 1 725 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения COVID-19 остается неизменным - 0,93. При этом число зараженных продолжает идти на спад. За последние 24 часа положительные тесты на коронавирус получили 285 человек. Всего за период пандемии заболели 72 464 дончанина.В связи с положительной динамикой ситуации по COVID-19 в регионе ввели систему «Светофор». Она позволяет регулировать карантинные меры в каждом муниципалитете отдельно, в зависимости от ситуации. Те города и районы, в которых выполняется объем тестирования и число инфицированных значительно снижается, находятся в «зеленой» зоне. Там можно ослабить ограничения. В «желтых» муниципалитетах стоит продолжать соблюдать карантинные меры, а в «красных» возможно их ужесточение. На определение цвета влияют и другие важные факторы: уровень вакцинирования жителей и загруженность коечного фонда.