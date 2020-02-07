Спасатели вытащили собаку из коллектора в Ростовской области



В Красносулинском районе Ростовской области помощь спасателей понадобилась бездомному псу. Собака упала в водопроводный коллектор.



Инцидент произошёл 9 февраля. На помощь животному прибыли местные спасатели. С помощью нехитрого приспособления – палки с петлёй – собаку вытащили на поверхность. Сколько времени пёс провёл в ловушке, неизвестно.

- Спасатели оградили опасное место, накрыли открытые люки, ведь на месте собаки мог быть и человек, - рассказали в Красносулинском аварийно-спасательном формировании.



