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Спасатели вытащили собаку из коллектора в Ростовской области

Спасатели вытащили собаку из коллектора в Ростовской области
В Красносулинском районе Ростовской области помощь спасателей понадобилась бездомному псу. Собака упала в водопроводный коллектор.

Инцидент произошёл 9 февраля. На помощь животному прибыли местные спасатели. С помощью нехитрого приспособления – палки с петлёй – собаку вытащили на поверхность. Сколько времени пёс провёл в ловушке, неизвестно.
- Спасатели оградили опасное место, накрыли открытые люки, ведь на месте собаки мог быть и человек, - рассказали в Красносулинском аварийно-спасательном формировании.

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