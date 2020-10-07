Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Ростовской области

На территории донского региона ожидается высокая пожароопасность в период с 10 по 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.Высокая пожароопасность пятого класса ожидается на территории всей Ростовской области, включая донскую столицу.В связи с этим не стоит выбрасывать непотушенные сигареты и окурки в не предназначенных для этого местах. Также спасатели рекомендуют воздержаться от разведения костров и мангалов и не жечь сухой тростник и траву.В случае возгорания звоните по телефону 112.