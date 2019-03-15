Современные гаджеты пытались переправить в колонию Ростова





В исправительную колонию № 2, расположенную на улице Тоннельной в Ростове, пытались переправить мобильные устройства, в том числе современные гаджеты.



При досмотре двух бандеролей сотрудники режимного учреждения нашли мобильные телефоны, сим-карты, аксессуары к мобильникам, а также смарт-часы.

- В посылках, отправленных жительницей Ростова, находились 10 зарядных устройств, девять USB-кабелей, пять мобильных телефонов, шесть сим-карт, две пары наушников и смарт-часы, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.



По данному факту проводится проверка.