Сотрудница ростовского завода «ТАВР» заразилась коронавирусом. Об этом сообщает изданиеПо данным портала, заболевшая является сотрудницей склада готовой продукции предприятия. 14 мая ее не допустили к работе, поскольку во время проверки выявили признаки коронавируса. После этого она сдала тест, результат которого оказался положительным.В настоящее время определен круг лиц, контактировавших с зараженной. Это восемь человек – они сдали тесты и отправились на карантин. В течение как минимум двух недель люди будут находиться под наблюдением.В настоящее время в Ростовской области выявлено 2 427 случаев заболевания COVID-19. 797 пациентов вылечились, 31 человек скончался.