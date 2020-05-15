Сотрудница ростовского завода «ТАВР» заразилась коронавирусом
Сотрудница ростовского завода «ТАВР» заразилась коронавирусом. Об этом сообщает издание DonDay.ru.
По данным портала, заболевшая является сотрудницей склада готовой продукции предприятия. 14 мая ее не допустили к работе, поскольку во время проверки выявили признаки коронавируса. После этого она сдала тест, результат которого оказался положительным.
В настоящее время определен круг лиц, контактировавших с зараженной. Это восемь человек – они сдали тесты и отправились на карантин. В течение как минимум двух недель люди будут находиться под наблюдением.
В настоящее время в Ростовской области выявлено 2 427 случаев заболевания COVID-19. 797 пациентов вылечились, 31 человек скончался.