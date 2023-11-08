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Сотни жителей Ростова 9 ноября останутся без воды

Сотни жителей Ростова 9 ноября останутся без воды
В Ростове 9 ноября сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщили в Ростовводоканале.

Массовые отключения пройдут с 9:00 до 24:00. Временные неудобства касаются жителей Днепровского, Ректорной, переулка 3-го Кристального, СНТ «Урожай», «Импульс», «Энергия», «Восход», «Геолог», «Труд», «Салют», «За дружбу», «Звезда», «Железнодорожник», микрорайона Темерник.

Меры коснутся жителей в связи с переподключением оборудования на улицах Думенко и Воробьиной. Горожанам следует закупить воду на ближайшее время.
Фото: Rostov.ru
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