Сотни жителей Ростова 9 ноября останутся без воды
В Ростове 9 ноября сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщили в Ростовводоканале.
Массовые отключения пройдут с 9:00 до 24:00. Временные неудобства касаются жителей Днепровского, Ректорной, переулка 3-го Кристального, СНТ «Урожай», «Импульс», «Энергия», «Восход», «Геолог», «Труд», «Салют», «За дружбу», «Звезда», «Железнодорожник», микрорайона Темерник.
Меры коснутся жителей в связи с переподключением оборудования на улицах Думенко и Воробьиной. Горожанам следует закупить воду на ближайшее время.