Сотни жителей Ростова 18 октября на сутки останутся без воды

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В Ростове сотни жителей на сутки останутся без воды. Актуальный график отключений опубликовал Ростовводоканал.Перебои с водоснабжением ожидаются 18 октября с 8:30 по 19 октября до 8:00. Воды не будет в границах: проспект Театральный - Закруткина - Нижегородская - Береговая, в том числе Министерство транспорта (улица Нижегородская, 20), культурно-спортивный комплекс «Экспресс» (улица Закруткина, 67).Временные неудобства связаны с переподключением вновь построенной водопроводной линии по улице Закруткина, переулку Краснофлотскому и улице Кизлярской.