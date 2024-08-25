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Сотни жителей Белой Калитвы остались без водоснабжения 25 августа. Об этом сообщила местная администрация.Авария произошла на насосной станции второго водоподъёма. Из-за этого водоснабжение было ограничено в микрорайоне Заречном и посёлке Атаева. Администрация Белокалитвинского городского поселения ввела на этой территории режим повышенной готовности.Во время ремонта будет организован подвоз воды. По информации министра ЖКХ Ростовской области, водоснабжение будет восстановлено только 27 августа в 12:00.