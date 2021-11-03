Сотни ростовчан останутся без воды из-за ремонта на улице 50-летия Ростсельмаша

Фото: rv-ryazan.ru

В Ростове пройдут плановые ремонтные работы на сетях водоснабждения. Об этом сообщает АО «Ростовводоканал».Ремонт будет производиться 9 ноября по улице 50-летия Ростсельмаша с восьми часов утра. Водоснабжение ограничат на участке по улице Киргизской от дома № 1 до дома № 19, на улицах Троллейбусной и Орской, а также на промежутке от улицы Троллейбусной до переулка Механизаторов.Водоснабжение восстановят в полночь.Ростовчан просят запастись питьевой водой.