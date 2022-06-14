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Сорокаградусная жара накроет жителей Ростова 14 июня

Сорокаградусная жара накроет жителей Ростова 14 июня
Сорокаградусная жара ожидает жителей донской столицы в начале рабочей недели. Об этом предупредили донские спасатели.

По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, 14 июня ожидается зной. Небо будет хоть и облачным, но осадков в этот день не предвидится. Температура воздуха ночью составит +18…+23 градуса, а днём будет жарко - до +28…+33 градуса. На юге области будет зной до +37...+40 градусов.

В период зноя не стоит долго пребывать на улице во избежание солнечного и теплового ударов. Лучше надевать легкую светлую одежду, головной убор и запастись водой.

Также стоит помнить об особом противопожарном режиме. Строго запрещено разводить костры, жечь тополиный пух и сухую растительность, бросать непотушенные окурки.
Фото: РостовРу
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