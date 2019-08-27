Сообразим на четверых: в Ростовской области нашли несколько столовых кувшинов 14-го века



Несколько средневековых столовых кувшинов обнаружили в Ростовской области. Интересную находку сделали азовские археологи во время раскопок на Петровском бульваре. Во время исследования наземного жилища они наткнулись на четыре небольших сосуда, которые служили кружками. Рядом с ними лежал большой разбитый кувшин.



Специалисты предполагают, что здесь устраивали «посиделки» четыре друга. Когда они опустошили большой сосуд, они разбили его. Также есть предположение, что здесь мог проходить какой-то обряд.



Заведущий отделом археологии Андрей Масловский добавил, что все небольшие сосуды были сделаны одним мастером. Они практически не отличаются друг от друга, а разница в высоте составляет буквально пару миллиметров.