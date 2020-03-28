Солдат-контрактник пропал по дороге на службу в Ростовской области





На Дону разыскивают 22-летнего солдата-контрактника, пропавшего по дороге на службу.



Утром 31 марта Александр Волков отправился в воинскую часть в посёлке Степном Аксайского района, но в месте назначения так и не появился.



Молодой человек живёт в Новошахтинске. Именно оттуда он около шести часов утра отправился на работу. Однако в воинской части сообщили, что парня никто не видел.



Родные сообщили приметы пропавшего. Его рост - около 160 сантиметров, телосложение плотное. В день пропажи Александр Волков был в серой куртке, джинсах и чёрно-красных кроссовках. С собой у молодого человека была спортивная сумка с военной формой.



Всех, кто знает, где может находиться Александр Волков или видел его, просят сообщить по телефону: 8-950-856-35-05.