«Союзмультфильм» подал 10 исков на ИП за июль из-за нарушения авторских прав
ООО «Союзмультфильм» подал 10 исков на ИП за нарушение авторских прав. Данные появились в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.
Всего 10 исковых заявлений на сумму требований 800 тысяч рублей. Так, от одного из микропредприятий компания хочет получить порядка 105 тысяч рублей. Причиной стало нарушение исключительных авторских прав. Якобы ИП использовал персонажей «Котенок Гав», «Щенок Шарик», «Попугай Кеша», «Черепаха», «Львенок», «Заяц», «Волк».
Также иск поступил на сумму требований порядка 110 тысяч рублей. Причиной стало нарушение авторских прав на персонажа «Чебурашка».