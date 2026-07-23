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Соцсети погибшей в Ростове Стефании Ковальской сохранили кадры счастливой жизни

Соцсети погибшей в Ростове Стефании Ковальской сохранили кадры счастливой жизни
История гибели 38-летней Стефании Ковальской стала одной из самых обсуждаемых в Ростовской области. Женщина пропала в начале июля, а спустя почти три недели ее тело обнаружили в одной из рощ Ростова.

Из-за сильных гнилостных изменений сразу установить причину смерти не удалось. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

После появления новости редакция Donday просмотрела страницы Стефании в социальных сетях. Там остались фотографии из путешествий, отдыха у воды и встреч с друзьями. На снимках женщина улыбается, танцует и наслаждается жизнью.

Для родных, матери и бабушки погибшей произошедшее стало тяжелой утратой.

Похороны Стефании Ковальской состоятся 24 июля.
Фото: Соцсети
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