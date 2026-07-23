Соцсети погибшей в Ростове Стефании Ковальской сохранили кадры счастливой жизни

Фото: Соцсети

История гибели 38-летней Стефании Ковальской стала одной из самых обсуждаемых в Ростовской области. Женщина пропала в начале июля, а спустя почти три недели ее тело обнаружили в одной из рощ Ростова.Из-за сильных гнилостных изменений сразу установить причину смерти не удалось. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.После появления новости редакция Donday просмотрела страницы Стефании в социальных сетях. Там остались фотографии из путешествий, отдыха у воды и встреч с друзьями. На снимках женщина улыбается, танцует и наслаждается жизнью.Для родных, матери и бабушки погибшей произошедшее стало тяжелой утратой.Похороны Стефании Ковальской состоятся 24 июля.