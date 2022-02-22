Социальные сети захлестнула волна фейков о террористах в Ростове

Фото: соцсети.

С резким обострением ситуации на Украине соцести захлестнула волна ложных тревог и фейков о террористах в Ростове. Одна из первых таких публикаций появилась днем 24 февраля. На снимке двое полицейских задерживали полуголого мужчину, лежавшего на тротуаре. По словам автора, мужчину взяли на проспекте Стачки в районе ТЦ «Сокол». При этом задержанным был якобы гражданин Украины с взрывным устройством. Однако в ГУ МВД по Ростовской области опровергли это сообщение. Как оказалось, на фото проходило задержание наркоторговца, который перевозил запрещенные вещества.Утром 25 февраля очередной фейк «взорвал» родительские чаты ростовчан. В социальных сетях стали пересылать голосовое сообщение о готовящемся теракте против детей.- Соседи, привет! Проведите беседы со своими детьми, чтоб не подбирали никаких фонариков, мобильных телефонов, якобы кем-то потерянных. Начались террористические акты в Ростове, - сообщал анонимный встревоженный голос.И снова правоохранительным органам пришлось опровергать ложную тревогу.Апофеозом потока фейковых тревог стало сообщение о том, что некий белый микроавтобус с украинскими номерами и террористами в салоне курсирует в Московской и в Белгородской областях и вот-вот появится в Ростовской области.В Главном управлении МВД по ростовской области просят ростовчан не верить подобным вбросам, не поддаваться панике и не сеять ее среди окружающих.