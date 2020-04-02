Собственников квартир в Ростовской области освободят от взносов на капремонт
В Ростовской области вводят меры по поддержке местных жителей в период пандемии коронавируса. Распоряжение губернатор подписал 4 апреля.
Так, собственников помещений в многоквартирных домах освобождают от взносов за капитальный ремонт. Людям разрешили не платить в течение двух месяцев – апреля и мая.
Ранее коммунальные службы обязали предоставлять субсидии малообеспеченным гражданам, несмотря на то, что у них есть долг. Также на неопределённое время запрещено проводить любые работы, кроме аварийных, из-за которых жильцы домов могут остаться без воды, газа или электричества.
Напомним, в Ростовской области указом президента до 30 апреля объявлены выходные. В регионе не работают фитнес-центры, кафе, библиотеки и другие объекты, кроме тех, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Многие люди, хоть им и должны сохранять зарплату, уже еле сводят концы с концами – не каждый работодатель может позволить себе давать деньги сотрудникам, когда у него нет дохода. Меры, которые перечислены выше, должны хоть как-то сгладить ситуацию.