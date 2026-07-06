Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Снижение скорости и запрет парковки введут на трех улицах Ростова с 25 июля

Снижение скорости и запрет парковки введут на трех улицах Ростова с 25 июля
Администрация города Ростова-на-Дону анонсировала изменения в организации дорожного движения на трех улицах, которые вступят в силу с 25 июля. Цель нововведений – повышение безопасности и оптимизация транспортных потоков.

1. Снижение скоростного режима

- Улица Мичуринская: на участке от улицы Калинина до улицы Манежной максимальная разрешенная скорость будет ограничена до 40 км/ч.
- Улица Профсоюзная: аналогичное ограничение скорости 40 км/ч будет действовать на отрезке от дома № 48 до Кавалерийского переулка.

Эти меры направлены на улучшение безопасности движения на указанных улицах.

2. Запрет на остановку и парковку

- Улица Филимоновская: с 25 июля парковка и остановка будут запрещены на четной стороне улицы на двух участках:
- между Халтуринским и Островским переулками.
- от Островского переулка до дома № 92.

На этих участках будут установлены соответствующие дорожные знаки, информирующие о запрете и работе эвакуатора. Ожидается, что данное ограничение позволит навести порядок с парковкой и увеличить пропускную способность дороги.

Городские власти призывают водителей быть внимательными к новым правилам и учитывать их при планировании поездок.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика