Снимки уникальной кометы, замеченной впервые за 70 тысяч лет
Фото: maxim_science.
Жители из разных уголков России поделились в социальных сетях снимками уникальной кометы Леонард. Небесное тело можно наблюдать до 15 декабря. Затем оно выйдет за пределы Солнечной системы, и с Земли ее больше не увидят. Свидетелями феномена люди смогли стать впервые за 70 тысяч лет.
Ранее Rostov.ru сообщал об этом явлении. Сотни тысяч россиян с нетерпением ждали назначенного времени, чтобы полюбоваться захватывающим явлением и запечатлеть его. В соцсетях астрономы и любители космоса опубликовали десятки снимков кометы Леонард из разных уголков страны.
- Я снимал комету на два астросетапа: для общего плана - на Canon 6D+ Юпитер-37А (135 мм), а для получения более детального изображения - на Canon 500D+ SW Evostar 72 ED (400 мм). До того как рассвело, мне удалось отснять около 90 кадров по одной минуте, - подписал фотографии аспирант московского Сколтеха, который ведет личный блог под никнеймом maximum_science.
Фото: Олег Феофанов.
Еще один снимок сделал Олег Феофанов. Он фотографировал небесное тело на Nikon на берегу реки Демерджи в курортном городке Крыма Алуште.
- В копилочку - еще одна комета С/2021 A1 Leonard. Большую часть хвоста спрятало облако, - написал астролюбитель.
Фото: Вячеслав Ушаков.
Фотограф из Иркутска Вячеслав Ушаков также не остался в стороне от потрясающего события. Чтобы запечатлеть комету, он использовал объектив TAIR 3-PhS 4,5/300 (СССР, 1976 год), монтировку SW EQ 3 и камеру Canon 4000DA.
- Комета Leonard через объектив с фокусным расстоянием 230 мм. Были видны только самые яркие звезды. Время накопления сигнала - 43 минуты выдержками по 120 и 180 секунд, - поделился снимком фотограф и любитель астрономии из Великого Новгорода Василий Санич.
Фото: Василий Санич.
Житель Провиденского городского округа Чукотского автономного округа смог заснять комету и в начале ее появления, и в конце - 30 ноября и 12 декабря. Фотографии он сделал в районе аэропорта Бухта Провидения, используя Canon 6D D Canon 70-200 миллиметров. Автор подписан в «Инстаграме» как antchuk.
Помимо кометы, 2021 год завершится одним из мощнейших метеорных потоков - Геминиды. Пик его активности ожидается в ночь на 14 декабря. В это время можно увидеть до сотни «падающих» звезд в час.
Фото: antchuk.