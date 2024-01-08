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Снегопад и ледяной дождь накрыли Ростовскую область 8 января

Снегопад и ледяной дождь накрыли Ростовскую область 8 января
В Ростовской области начались снегопад и ледяной дождь. Непогода застала автомобилистов врасплох утром 8 января.

Осадки идут практически по всему региону. Местами это ледяной дождь, местами — мокрый снег. Там, где температура ниже нуля, дороги и тротуары покрываются коркой льда. По словам водителей и местных жителей, обработанных противогололедными материалами участков практически нет.

Глава администрации Ростова заверил, что коммунальные и экстренные службы города работают в режиме повышенной готовности. Однако на практике горожане пока не увидели результата: дороги остаются катком.
Фото: DonDay.ru.
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