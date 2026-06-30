Смешные открытки про проблемы с бензином в Ростовской области

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В нынешней ситуации поиск топлива для водителей все чаще напоминает отдельный квест. Одним приходится ждать в длинных очередях на АЗС, другим - объезжать несколько заправок, чтобы найти нужный бензин.В такие моменты особенно хочется поддержать близких, которые проводят время за рулем и ждут своей очереди у колонки. Редакция DonDay подготовила добрые и смешные открытки для водителей на фоне топливного кризиса.Отправляйте их родным, друзьям и знакомым. Пусть даже в очередях за бензином остается место для юмора и хорошего настроения.