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Смешные открытки про проблемы с бензином в Ростовской области

Смешные открытки про проблемы с бензином в Ростовской области
В нынешней ситуации поиск топлива для водителей все чаще напоминает отдельный квест. Одним приходится ждать в длинных очередях на АЗС, другим - объезжать несколько заправок, чтобы найти нужный бензин.

В такие моменты особенно хочется поддержать близких, которые проводят время за рулем и ждут своей очереди у колонки. Редакция DonDay подготовила добрые и смешные открытки для водителей на фоне топливного кризиса.

Отправляйте их родным, друзьям и знакомым. Пусть даже в очередях за бензином остается место для юмора и хорошего настроения.
Фото: Нейросеть
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