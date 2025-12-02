Новости
«Смешариков на пенсию»: жителей Ростова шокировал вид новогодних игрушек в городе

Ростовчан возмутил вид новогодних игрушек в Ростове-на-Дону. Снимки опубликовали жители в соцсетях 2 декабря.

Инсталляция расположена на улице Большой Садовой напротив бывшего кинотеатра «Ростов». Там находятся герои мультфильма «Смешарики»: Крош, Нюша и Лосяш. Из внешний вид пришел в негодность – скульптуры соорудили еще в 2021 году. При этом стоимость композиции еще на то время оценили в 19,5 миллионов рублей.

У Кроша нет ушей, он перемотан предупредительной лентой, так называемый мех в виде мишуры уже местами облысел, через него виднеются прутья. А цвет стал блеклым. Перекрашенный красно-синий замок тоже в плохом состоянии: отсутствует крыша и несколько башен.

- Когда их уже отправят на пенсию?,- Крош как олицетворение моей нервной системы под конец года,- Нюша цвета колбасы,- Фильм ужасов, позорище для города,- атаковали комментариями жители донской столицы.

Напомним, ранее глава города Александр Скрябин уточнял, что новых украшений для оформления города к празднику не планируется.
Фото: СоцСети
