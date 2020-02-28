Смерть без компенсации: вдова пять лет добивается выплаты ущерба за гибель мужа



Люция Васильевна с супругом Максимом Тимофеевичем Телегузом



Несколько лет назад спокойную жизнь обычной семьи из Ростовской области потрясла трагедия. Рано утром 26 марта 2014 года житель Шахт Максим Тимофеевич Телегуз отправился на дачу. Не прошло и получаса, как его жене Люции Васильевне позвонили и сообщили, что мужа сбила машина. ДТП произошло в переулке Комиссаровском. Пешехода сбил водитель «ВАЗ-2110», за рулем легковушки находился 37-летний Роман Фильчуков.



Через 21 день после аварии мужчина скончался в больнице. В возбуждении уголовного дела по факту ДТП отказали. В действиях водителя следователь не усмотрел никаких нарушений.



Семья погибшего обратилась в Генпрокуратуру и к представителю президента в ЮФО. Проверку по факту смерти пешехода возобновили и по ее результатам уголовное дело все-таки возбудили. Добиваясь привлечения водителя к ответственности, родственники выяснили, что согласно медицинскому заключению, представленному в материалах уголовного дела, в момент ДТП Максим Тимофеевич, который вел здоровый образ жизни, оказывается, находился в состоянии алкогольного опьянения. Были и другие нестыковки, но в данный момент это уже не так важно, поскольку был суд, который признал водителя виновным. Его осудили по статье 264 ч. 3 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Но наказания не последовало. В связи с 70-летием Победы водителя амнистировали. Суд признал право потерпевших на удовлетворение гражданского иска.

— Он даже не являлся на заседания суда. Жил своей обычной жизнью, как будто ничего не произошло, - рассказала Люция Васильевна. — В то время как наша жизнь превратилась в настоящий ад. Сначала процессом занималась дочь. Она постоянно сталкивалась с несправедливостью и равнодушием сотрудников правоохранительных органов. Больших трудов нам стоило добиться возбуждения уголовного дела и довести его до суда. Но, как оказалось, это было только начало пути. В результате у дочери произошел нервный срыв, и доводить дело до конца пришлось мне.



Трясущимися руками женщина перебирает кипы бумаг, разыскивая нужный документ. Периодически срывается на слезы, продолжая свой рассказ.

— Мы решили, что гражданский иск — это единственная возможность заставить человека понести хоть какое-то наказание. В итоге суд обязал виновника ДТП выплатить нашей семье 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Решение было вынесено 26 августа 2015 года. Но до сих пор мы не получили ничего, кроме 10 000 рублей, которые судебные приставы-исполнители сумели взыскать, отобрав у должника сотовый телефон после неоднократных жалоб.





Вдове пришлось не раз обивать пороги отдела и вышестоящих инстанций, чтобы заставить сотрудников ФССП работать.



Постановление суда было передано в отдел судебных приставов города Шахты. На его основании возбуждено исполнительное производство. На этом все. Точка. Никаких действий, чтобы разыскать должника, приставы не предприняли. Вдове пришлось не раз обивать пороги отдела и вышестоящих инстанций, чтобы заставить сотрудников ФССП работать. Однако, как оказалось, сделать это невозможно.

— Приставы, которые вели наше дело, постоянно менялись, жалобы на бездействие вышестоящему руководству и в прокуратуру ничего не дали. Тогда я обратилась к частному детективу. Он нашел этого человека и принадлежащее ему имущество. Данные мы предоставили в ФССП. По факту сделали работу за судебных приставов.



В собственности виновника ДТП оказался грузовой тягач с полуприцепом. Однако после того, как детектив нашел имущество должника и последний представил грузовой тягач с прицепом судебным приставам, выяснилось, что имущество уже находится в залоге в пользу коммерческой компании. В объяснении приставу хозяин грузовика пояснил, что по решению суда большегруз находится в залоге в счет испорченного товара.



Старший судебный пристав шахтинского отдела принял решение реализовать тягач в пользу коммерческой фирмы. Семья погибшего направила в прокуратуру жалобу на постановление пристава. В надзорном ведомстве пояснили, что в первую очередь удовлетворяются требования о компенсации морального вреда. Но в суде, куда обратилась вдова, посчитали иначе и не удовлетворили требование отменить постановление старшего судебного пристава. Ростовский областной суд также не увидел оснований для отмены постановления.





В один миг привычная жизнь обычной семьи превратилась в настоящий ад.



То есть потерпевшая наняла детектива, разыскала это имущество, а в результате оно досталось сторонней организации, зарегистрированной в Киргизии. К слову, эта фирма также не могла ничего получить с должника, пока несчастная вдова не разыскала единственное имущество, а приставы, можно сказать, преподнесли его на блюдечке.

— Я подала кассационную жалобу на решение Шахтинского городского суда и апелляционное определение Ростовского областного суда, так как считаю, что они незаконно и формально отнеслись к моим требованиям об отмене незаконного решения старшего судебного пристава шахтинского отдела, — рассказала супруга погибшего. — В собственности должника осталось только имущество в виде прицепа, в нерабочем состоянии, оно малорентабельно и даже в случае его реализации вырученные деньги не покроют и трети присужденной судом суммы.



Вероятно, круг замкнулся. Похоже, что поиски справедливости в лабиринтах нашего правосудия — дело безнадежное. Трижды правоохранительная система защитила интересы не пострадавшей стороны, а стороны виновной: первый раз виновник попал под амнистию; второй раз имущество пришлось искать самой пострадавшей за свои деньги; в третий раз имущество, способное компенсировать вред, причиненный преступлением, за три рабочих дня было быстро передано коммерческой организации, и суды не нашли в действиях приставов признаков незаконности.



И речь здесь не о корыстном интересе. Жизнь человека бесценна и окупить ее невозможно никакими сокровищами мира. Полмиллиона — это не цена горя семьи, это попытка заставить человека задуматься, виновником какой трагедии он стал.

— Я все могу понять. В жизни всякое может произойти, никто ни от чего не застрахован. Если бы он хоть раз пришел к нам, когда муж лежал в больнице или уже после смерти, повинился, мы бы смогли его выслушать и, возможно, даже простить. Мы бы не затевали весь этот процесс с моральной компенсацией, от которого страдаем только мы сами. Но человек даже не раскаялся, судя по всему, даже не понял, что натворил.