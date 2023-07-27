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Следы взрывчатки обнаружили в трюме сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов

Следы взрывчатки обнаружили в трюме сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов
В грузовом трюме судна, направлявшегося из Турции в Ростов, обнаружили следы взрывчатых веществ. Инцидент случился днем 26 июля.

Судно ВМО RIVER следовало из порта города Синоп (Турция) в донскую столицу, чтобы загрузить зерно. Как сообщили в ФСБ России, во время одной из проверок на борту нашли следы взрывчатки - динитротолуола и тротила. Их обнаружили на одной из спасательных шлюпок.

Из-за инцидента сухогрузу запретили проходить под судоходной аркой через Керченский пролив и отправили за пределы территориального моря России.

Ранее аналогичная ситуация произошла 22 июля. Тогда следы динитротолуола и тетрила нашли в трюме другого судна сообщением Турция - Ростов.
Фото: DonDay.ru.
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