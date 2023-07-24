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Следы взрывчатки нашли в трюме сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова

Следы взрывчатки нашли в трюме сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова
На борту сухогруза, направлявшегося из Турции в Ростов, нашли следы взрывчатки. Инцидент произошел 22 июля.

В тот день судно двигалось в сторону донского порта, чтобы загрузить зерно. Во время проверки правоохранители обнаружили в трюме следы взрывчатых веществ - динитротолуола и тетрила. В ФСБ России уточнили, что специалисты также выявили признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза. Не исключено, что судно могли переоборудовать для других предназначений.

Из-за подозрений на перевоз взрывчатки судну запретили проход под судоходной аркой через Керченский пролив и отправили за пределы территориального моря РФ.
Фото: DonDay.ru.
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