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Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на Стачки

Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на Стачки
Следователи устанавливают обстоятельства гибели 28-летнего парня во время монтажа рекламного баннера. Сотрудники СК по факту ЧП организовали доследственнную проверку.

После этого будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, происшествие случилось вечером 18 февраля на проспекте Стачки. Двое рабочих выпали с автовышки во время монтажа рекламного баннера. Николай К. получил множественные травмы и был в тяжелом состоянии госпитализирован. Его напарник погиб на месте от полученных травм.

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