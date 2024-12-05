Следователи проверяют детсад Таганрога, где грубо обращались с воспитанником

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Следком Ростовской области проверит детский сад в Таганроге, где воспитательница грубо обращалась с ребенком. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.Инцидент произошел в детском саду № 78. Накануне в соцсетях начали массово распространять запись с диктофона, где якобы воспитательница обзывала ребенка. Женщина называла малыша «тварью» и «здоровой кобылой». Слышно, как на фоне плачет ребенок.- С целью проверки всех сведений организовано проведение доследственной проверки. По результатам будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.