Следователи помогут в поиске пропавших без вести бойцов СВО жителям Ростовской области

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Следователи помогут жителям Ростовской области в поиске родственников, пропавших в зоне СВО. В региональном СУ СКР сообщили, куда обращаться в случае, если близкие люди давно не выходили на связь в зоне СВО.Нередко граждане обращаются к следователям, чтобы помочь им отыскать пропавших в зоне спецоперации людей. Поскольку они работают со всеми органами правопорядка и силовиками, шанс найти близких значительно увеличивается.Жители донского региона смогут обратиться лично в местный отдел Следкома, а также подать заявление дистанционно с указанием всех данных.