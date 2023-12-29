Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Следователи помогут в поиске пропавших без вести бойцов СВО жителям Ростовской области

Следователи помогут в поиске пропавших без вести бойцов СВО жителям Ростовской области
Следователи помогут жителям Ростовской области в поиске родственников, пропавших в зоне СВО. В региональном СУ СКР сообщили, куда обращаться в случае, если близкие люди давно не выходили на связь в зоне СВО.

Нередко граждане обращаются к следователям, чтобы помочь им отыскать пропавших в зоне спецоперации людей. Поскольку они работают со всеми органами правопорядка и силовиками, шанс найти близких значительно увеличивается.

Жители донского региона смогут обратиться лично в местный отдел Следкома, а также подать заявление дистанционно с указанием всех данных.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.