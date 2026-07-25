Следователей Дона торжественно поздравили с Днем сотрудника органов следствия

Фото: Эдуард Леньков.

В следственном управлении СК России по Ростовской области отметили День сотрудника органов следствия.В начале торжественного мероприятия исполнили государственный гимн РФ. В зале собрались сотрудники аппарата и территориальных следственных отделов, а также почётные гости — председатель «Союза ветеранов следствия» Вадим Викторович Плиев, члены общественного совета при следственном управлении Семён Яирович Симхаев и Багавдин Магомедович Магомедов.С приветствием к участникам обратился Аслан Гарунович Хуаде. Он поблагодарил следователей за выбор непростой и крайне ответственной профессии. По его словам, в работе следователя почти не бывает лёгких путей, а истинная суть службы — в способности подмечать даже самые мелкие детали, чутко относиться к словам людей, держать эмоции под контролем и ни при каких обстоятельствах не отступать от правды. Именно это, отметил спикер, формирует доверие общества к государству. Особую признательность Аслан Гарунович выразил ветеранам следствия: их профессионализм и верность делу — важнейшая опора для молодых коллег. В завершение он пожелал офицерам стойкости, ясного ума, поддержки родных и чтобы по итогам каждого сложного дела торжествовала справедливость.Затем слово взял исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Ростовской области Станислав Юрьевич Ковалёв. Поздравляя коллектив с праздником, он подчеркнул: «Следственный комитет России создавался как самостоятельный орган, и за прошедшие годы мы наглядно доказали, что способны решать самые серьёзные задачи, которые ставит перед нами государство. Каждый день наши сотрудники находятся на острие борьбы с преступностью, и от их мастерства, твёрдости убеждений и оперативности зависит спокойствие жителей Ростовской области. Уверен, что и впредь мы будем достойно выполнять свой долг, неизменно оставаясь верными присяге и закону».Важной частью праздника стала церемония награждения. За проявленные на службе заслуги следователи получили поощрения — их отметили приказами председателя Следственного комитета и руководителя областного следственного управления. Отдельной высокой оценкой стала награда губернатора Ростовской области: несколько сотрудников удостоились знака «За ратную службу».Торжественную программу завершили тёплые напутствия от председателя «Союза ветеранов следствия» и членов общественного совета. Они выразили искреннее уважение нынешнему поколению следователей и пожелали им никогда не забывать о значении присяги, с честью и достоинством неся звание сотрудника следственных органов.