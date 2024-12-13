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СКЖД вводит новый график движения поездов в Ростовской области

СКЖД вводит новый график движения поездов в Ростовской области

В Ростовской области с 15 декабря начнет действовать обновленный график движения поездов, разработанный СКЖД. Это новое расписание разработано на ближайшие три года.

По новому расписанию планируется запуск 136,5 пар пригородных поездов, охватывающих 46 маршрутов по всей стране, среди которых 73 пары будут действовать на территории Ростовской области.

Что касается электричек, для нескольких пригородных направлений, таких как «Таганрог – Ростов» будут добавлены новые остановки на станциях Михайловка, Хапры и 1330 км.

Фото: DonDay
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