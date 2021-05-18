«Скорые» и ритуальный кортеж заметили на границе Украины и Ростовской области

Несколько машин скорой помощи и ритуальный кортеж зафиксировали на границе Ростовской области и Украины. Об этом сообщили в отчёте ОБСЕ 18 мая.Согласно документам, первый автомобиль «скорой» с номерами ЛНР прибыл 13 мая около 5.30 на пропускной пункт в Донецке. Спустя четыре часа на границе наблюдатели заметили вторую машину, на которой было написано: «Срочная медицинская помощь» и «Педиатрия». После досмотра спецавтомобиль пересек границу и направился на Украину.Также 13 мая примерно в семь часов утра к пункту пропуска со стороны Украины подъехал белый микроавтобус «Ритуальный кортеж». Пройдя таможенный контроль, транспортное средство оказалось на территории России.