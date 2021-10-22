Скорпионов ждут проблемы в семье, а у Рыб может сорваться поездка: астропрогноз для ростовчан
Последняя неделя октября будет охвачена проблемами на работе и решением семейных вопросов. Чтобы отношения не разбились об быт, нужно совладать с собой и следить за словами, чтобы не обидеть близкого человека. Подробный прогноз для всех знаков Зодиака с 25 по 31 октября составила астролог из Ростова Антонина Кариер.
♈Овен —Ваши высказывания на этой неделе кому-то раскроют суть вещей и как бы не была грустна действительность — ее признают, а для кого-то послужат поводом для ссоры с вами.
♉Телец —Вам потребуется выдержка на этой неделе. Большая вероятность конфликтов: разногласия с коллегами, с руководством, родителями.
♊ Близнецы —Для выполнения текущих дел, взаимоотношения с подчиненными - вам необходима собранность и внимание. Конкретизируйте задачи, поставленные руководством.
♋Рак — Поводы для волнения еще остаются: за семью, детей, собственные успехи. При участии в конкурсах или творческих выставках, за первые места пъедестала придется сразится.
♌Лев —Тема недвижимости поглощает вас. При покупке или ремонте помещений сложно будет прийти к согласию с подрядчиками, продавцом или партнером.
♍Дева —Будьте готовы к тому, что не все из намеченного сможете выполнить. Из-за внешних факторов, из-за упрямства участников процесса или бюрократических проволочек.
♎Весы — Раскроется дар красноречия и сила убеждения. Договорится сможете с кем угодно, немного приукрасив реальную картину. Правда, материальное вознаграждение получите позже обещанного срока.
♏Скорпион —Могут возникнуть сложности во взаимоотношениях со старшими членами семьи или коллектива. Придется пойти на некоторые уступки и ограничения из -за необходимости помочь ближнему.
♐Стрелец — Ваше обаяние работает на вас: привлекаете интересных и полезных людей, работа в удовольствие, а недругов - тактично ставите на место.
♑Козерог — Вам предстоит экономное расходование денежных средств. Постарайтесь деликатно отказать заемщикам, даже если это близкие друзья.
♒Водолей —Решение производственных задач или планов, которые вы наметили потребуют от вас дисциплины, настойчивости, терпения и гибкости.
♓Рыбы —Дальние дороги манят, но сама поездка может не состоятся.
Удача все же на вашей стороне и достичь важной цели получится. Избегайте собственных иллюзий.