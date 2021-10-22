Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Скорпионов ждут проблемы в семье, а у Рыб может сорваться поездка: астропрогноз для ростовчан

Скорпионов ждут проблемы в семье, а у Рыб может сорваться поездка: астропрогноз для ростовчан
Последняя неделя октября будет охвачена проблемами на работе и решением семейных вопросов. Чтобы отношения не разбились об быт, нужно совладать с собой и следить за словами, чтобы не обидеть близкого человека. Подробный прогноз для всех знаков Зодиака с 25 по 31 октября составила астролог из Ростова Антонина Кариер.

♈Овен —Ваши высказывания на этой неделе кому-то раскроют суть вещей и как бы не была грустна действительность — ее признают, а для кого-то послужат поводом для ссоры с вами.

♉Телец —Вам потребуется выдержка на этой неделе. Большая вероятность конфликтов: разногласия с коллегами, с руководством, родителями.

♊ Близнецы —Для выполнения текущих дел, взаимоотношения с подчиненными - вам необходима собранность и внимание. Конкретизируйте задачи, поставленные руководством.

♋Рак — Поводы для волнения еще остаются: за семью, детей, собственные успехи. При участии в конкурсах или творческих выставках, за первые места пъедестала придется сразится.

♌Лев —Тема недвижимости поглощает вас. При покупке или ремонте помещений сложно будет прийти к согласию с подрядчиками, продавцом или партнером.

♍Дева —Будьте готовы к тому, что не все из намеченного сможете выполнить. Из-за внешних факторов, из-за упрямства участников процесса или бюрократических проволочек.

♎Весы — Раскроется дар красноречия и сила убеждения. Договорится сможете с кем угодно, немного приукрасив реальную картину. Правда, материальное вознаграждение получите позже обещанного срока.

♏Скорпион —Могут возникнуть сложности во взаимоотношениях со старшими членами семьи или коллектива. Придется пойти на некоторые уступки и ограничения из -за необходимости помочь ближнему.

♐Стрелец — Ваше обаяние работает на вас: привлекаете интересных и полезных людей, работа в удовольствие, а недругов - тактично ставите на место.

♑Козерог — Вам предстоит экономное расходование денежных средств. Постарайтесь деликатно отказать заемщикам, даже если это близкие друзья.

♒Водолей —Решение производственных задач или планов, которые вы наметили потребуют от вас дисциплины, настойчивости, терпения и гибкости.

♓Рыбы —Дальние дороги манят, но сама поездка может не состоятся.
Удача все же на вашей стороне и достичь важной цели получится. Избегайте собственных иллюзий.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.