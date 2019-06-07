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Скоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург могут продлить до Ростова

Скоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург могут продлить до Ростова
Фото: Udm-info.ru
Высокоскоростную железнодорожную магистраль, соединяющую две столицы, могут продлить до Ростова. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, в планах у правительства России - расширить железную дорогу на юг. Магистраль Москва – Санкт-Петербург могут продлить до Казани либо до Краснодара и Ростова.

«Посмотрим, как будет работать в этом направлении (Москва — Санкт-Петербург) высокоскоростное движение, и будем расширять. Возможно, Москва — Казань, возможно, до Краснодара и до Ростова», — отметил министр.

Однако это слишком дорогостоящий проект, на реализацию которого потребуется много времени. Специалистам ещё предстоит оценить его целесообразность.

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