Скоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург могут продлить до Ростова



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Высокоскоростную железнодорожную магистраль, соединяющую две столицы, могут продлить до Ростова. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу НТВ.



По его словам, в планах у правительства России - расширить железную дорогу на юг. Магистраль Москва – Санкт-Петербург могут продлить до Казани либо до Краснодара и Ростова.



«Посмотрим, как будет работать в этом направлении (Москва — Санкт-Петербург) высокоскоростное движение, и будем расширять. Возможно, Москва — Казань, возможно, до Краснодара и до Ростова», — отметил министр.



Однако это слишком дорогостоящий проект, на реализацию которого потребуется много времени. Специалистам ещё предстоит оценить его целесообразность.