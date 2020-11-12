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Скоропостижно скончался ростовчанин, занимавший должность главного финансиста ГУ МВД по Волгоградской области

Скоропостижно скончался ростовчанин, занимавший должность главного финансиста ГУ МВД по Волгоградской области
Главный финансист МВД по Волгоградской области из Ростова-на-Дону скоропостижно скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба главка, не уточняя причину смерти Александра Никитина.

Александр Сергеевич – уроженец Ростова-на-Дону. За все время службы он прошел путь от инспектора финансово-планового отдела службы тылового обеспечения УВД Ростовской области в 1995 году до начальника Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по Волгоградской области в 2019 году.

Напомним, в середине сентября 2020 года от коронавируса скончался замначальника ГУ МВД по Ростовской области. Вячеслава Нагошу похоронили на Северном кладбище Ростова.

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