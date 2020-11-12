Скоропостижно скончался ростовчанин, занимавший должность главного финансиста ГУ МВД по Волгоградской области

Главный финансист МВД по Волгоградской области из Ростова-на-Дону скоропостижно скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба главка, не уточняя причину смерти Александра Никитина.Александр Сергеевич – уроженец Ростова-на-Дону. За все время службы он прошел путь от инспектора финансово-планового отдела службы тылового обеспечения УВД Ростовской области в 1995 году до начальника Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по Волгоградской области в 2019 году.Напомним, в середине сентября 2020 года от коронавируса скончался замначальника ГУ МВД по Ростовской области. Вячеслава Нагошу похоронили на Северном кладбище Ростова.