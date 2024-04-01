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Скончался на 53-м году жизни директор противочумного института Алексей Носков

Скончался на 53-м году жизни директор противочумного института Алексей Носков
Руководитель ФКУЗ "Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора Алексей Носков скончался на 53-м году жизни Алексей Носков. О его смерти стало известно 31 марта.

Алексей Носков возглавлял институт с 2020 года, а также был руководителем референс-центра по мониторингу за холерой и председателем Ростовского регионального отделения всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов.

За свои успехи Носков был награждён неоднократно. В 2006 году его отметили Почетной грамотой Минздрава и Соцразвития РФ, в 2011 году он получил нагрудный знак "Почетный работник Роспотребнадзора". Кроме того, в 2013 году ему присвоили памятную медаль "90 лет Госсанэпидслужбе России", а в 2022 году он был удостоен ордена Пирогова и медали Федора Гааза.
Фото: Ростовский ФКУЗ
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