Скончался известный литературный критик уроженец Ростова Лев Аннинский



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Ушёл из жизни известный литературовед Лев Аннинский. Сердце мужчины перестало биться 6 ноября. Об этом сообщили коллеги известного ростовчанина.



Лев Аннинский родился в Ростове в 1934 году в семье преподавателей. Уже в старших классах школы он решил, что будет профессионально заниматься русской литературой. Окончив филологический факультет МГУ, работал в журналах «Советский Союз», «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение» и других.



Критик жил и работал в Москве. Был автором многочисленных литературоведческих трудов. Вел цикл собственных передач - «Серебро и чернь», «Медные трубы», «Засадный полк», «Мальчики державы», «Охота на Льва», передачи «Я жил. Я звался Геркулес» - на телеканале «Культура».



Лев Аннинский входил в Союз российских писателей, а также в международную правозащитную неправительственную организацию профессиональных писателей, поэтов и журналистов ПЕН-клуб.



У Льва Аннинского остались две дочери. Екатерина Львовна работает маркетологом и пишет книги, Анастасия Львовна - профессиональный дизайнер и художник.



Прощание со Львом Аннинским пройдёт на 8 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов на Поварской улице в Москве.