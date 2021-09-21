Скончался директор Азовского филиала ДГТУ Дмитрий Кривошеев

Ушел из жизни директор Азовского филиала ДГТУ Дмитрий Кривошеев. Печальную новость сообщили в администрации города Азова 23 сентября.Что стало причиной смерти педагога и руководителя вуза, неизвестна. Также пока не назначено время и место прощания с Дмитрием Николаевичем.Кандидат философских наук, доцент возглавлял АТИ ДГТУ с 2018 года. За это время успел полюбиться ученикам и сделать много для учебного заведения. Он был педагогом-новатором, прекрасным руководителем, который полностью отдавался не только учебной, но и воспитательной работе.Коллеги и студенты Дмитрия Кривошеева выражают слова соболезнования родным и оставляют комментарии с приятными воспоминаниями об учебе у талантливого педагога.