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Скончался директор Азовского филиала ДГТУ Дмитрий Кривошеев

Скончался директор Азовского филиала ДГТУ Дмитрий Кривошеев
Ушел из жизни директор Азовского филиала ДГТУ Дмитрий Кривошеев. Печальную новость сообщили в администрации города Азова 23 сентября.

Что стало причиной смерти педагога и руководителя вуза, неизвестна. Также пока не назначено время и место прощания с Дмитрием Николаевичем.

Кандидат философских наук, доцент возглавлял АТИ ДГТУ с 2018 года. За это время успел полюбиться ученикам и сделать много для учебного заведения. Он был педагогом-новатором, прекрасным руководителем, который полностью отдавался не только учебной, но и воспитательной работе.

Коллеги и студенты Дмитрия Кривошеева выражают слова соболезнования родным и оставляют комментарии с приятными воспоминаниями об учебе у талантливого педагога.
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