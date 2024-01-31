Скончался бывший участник группы «Машина времени» из Ростова-на-Дону

Фото: Соцсети Ю. Ильченко

Умер ростовчанин и участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко. Об этом сообщили коллеги музыканта 30 января, мужчина умер на 72-м году жизни.Известно, что рок-музыкант сильно болел. Уход его из жизни был очень тяжелым. Со скорбью и воспоминаниями о талантливом ростовчанине коллеги по цеху присоединяются к родным, выражая свои добрые слова. Пока не известны место погребения и время прощания с этим выдающимся артистом.Юрий Ильченко, знаменитый музыкант из Ростова-на-Дону, сделал свои первые музыкальные шаги в конце 1960-х годов, став участником групп «Радуга» и «Мифы». В составе последней группы он играл на ритм-гитаре и клавишных, а также исполнял несколько песен. В 1976 году Ильченко и его коллектив приняли участие в фестивале, где дебютировала группа «Машина времени», в то время еще малоизвестная. Ее выступление оказалось успешным, и Юрий стал дальнейшим участником этой известной советской рок-группы.После распада «Машины времени» Ильченко стал гитаристом группы «Земляне» и принял участие в записи альбома «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус», где он играл на акустической гитаре и кастаньетах. После некоторого времени, проведенного в разных рок-группах, Юрий создал свою собственную группу под названием «Ильченко». Однако ее существование было недолгим.