Скончался атаман города Гуково Евгений Кондрашкин

В Гуково ушел из жизни городской атаман. Евгений Кондрашкин скончался в возрасте 53 лет. В ночь на 12 февраля у него остановилось сердце. Об этом Rostov.ru рассказал председатель Союза десантников города Гуково Вячеслав Зиновьев.По данным rusprofile.ru, Евгений Кондрашкин стал атаманом в декабре 2012 года, но основной вид его деятельности - работа в Центре юных десантников (ЦЮД) в городе Гуково «РУСИЧ». Евгений Кондрашкин стал одним из его основателей в 1988 году. Он много лет посвятил воспитанию подрастающего поколения и был настоящим примером героизма.- Он проходил срочную службу в Афганистане, - вспоминает Вячеслав Зиновьев. - Мальчик лет 10 зашел на минное поле, где ему оторвало ногу. Возможности вызвать саперов и медиков не было, и Евгений Иванович добрался до мальчика сам и вынес его, рискуя подорваться.За геройский поступок Кондрашкина наградил медалью президент Афганистана. По словам Вячеслава, наград у него было очень много, но хвастаться ими у десантников не принято.Евгения Кондрашкина гуковчане запомнили как доброго, скромного человека, готового помочь в трудную минуту.О дате прощания пока не известно.