Скончалась депутат гордумы Каменска-Шахтинского Виктория Соболева

Депутат городской думы Каменска-Шахтинского скончалась в возрасте 54 лет. О смерти Виктории Соболевой стало известно 17 июля.Она родилась 10 июля 1967 года в Каменске и всю жизнь прожила в родном городе. Более 30 лет народная избранница посвятила танцам. В 1990 году Виктория основала коллектив эстрадного хореографического танца «Офелия», который впоследствии получил звание народного. НХК неоднократно побеждал в международных российских и зарубежных конкурсах, а в 2017 году стал чемпионом Европы по артистическому танцу.В 2002 году каменчанка окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, а в 2020-м стала депутатом гордумы седьмого созыва. По словам знакомых Виктории, последние две недели она находилась в ковидном госпитале. Возможно, организм женщины не смог побороть инфекцию или не выдержал тяжелых последствий болезни.- Талантливый хореограф и очень добрый человек! Благодаря её стараниям сотни детишек с триумфом покоряли сцены всевозможных конкурсов, - написали в соцсетях знакомые Виктории. - Жаль, не хочется верить.Прощание с Викторией Соболевой состоится 18 июля в 12.00 на центральной аллее городского кладбища.