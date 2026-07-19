Сколько стоит бензин и где его найти в Ростове 19 июля

Фото: Дондей

В Ростове 19 июля сохраняются проблемы с наличием топлива на некоторых автозаправочных станциях. Редакция DonDay собрала актуальную информацию о ценах и работе АЗС города.Перед началом новой рабочей недели средние цены на топливо выглядят так:АИ-92 - 65,90 руб.;АИ-95 - 71,95 руб.;АИ-100 - 98,70 руб.;ДТ - 77,20 руб.В центре города на АЗС на улице Красноармейской есть все виды топлива. Однако, по словам водителей, очередь там довольно большая: в автоколонне может стоять до 50 машин. Заправка на Текучева закрыта. Также топлива нет на АЗС по проспекту Михаила Нагибина в районе парка ДГТУ. Станция на улице Стадионной работает, но там продают только дизель.В западной части Ростова на заправке перед мостом Стачки очереди нет, но из топлива в наличии только ДТ. АИ-92 и АИ-95 можно найти на АЗС на Стачки в районе улицы Тружеников. На станции по улице Зорге остался только АИ-95. При этом автомобилисты сообщают, что работающих заправок на улице Малиновского найти не удалось.В северной части Ростова на заправке по улице Добровольского есть АИ-92, АИ-95 и ДТ. На месте собралась очередь до 20 автомобилей. На АЗС по улице Фурмановской в наличии только АИ-92 и ДТ, а очередь, по словам водителей, достигает 50 машин.В районе Сельмаша на некоторых станциях также отсутствуют отдельные виды топлива. На АЗС у пересечения Шолохова и Российской остался только дизель. ДТ продают и на станции по улице Вересаева. АИ-92, АИ-95 и дизель есть на заправке по улице Гагарина.В Аксайском районе на М-4 на отдельных АЗС нет АИ-92 или АИ-95. На подъезде к Батайску в наличии есть АИ-92, АИ-95 и ДТ, но там собралась очередь до 50 машин.