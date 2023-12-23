Скандальный дом в Кривошлыковском, 4 окончательно сровняли с землей

Фото: DonDay.

В истории скандального дома в Кривошлыковском поставлена точка. Рабочие полностью снесли многоэтажное аварийное здание.Дом № 4 в переулке Кривошлыковском окончательно сровняли с землей. С территории был убран габаритный строительный мусор, от 20-метрового здания остались только кусочки стекла и бетона на земле.История с многострадальной пятиэтажкой началась еще в 2020 году. Тогда муниципальные власти признали ее аварийной и решили снести. Они предложили жителям расселение в другие дома и компенсацию за свои квартиры. Но жители были категорически против покидать свое жилье.В октябре 2022 года свет и отопление в квартирах отключили, несмотря на то, что там еще жили люди. Соседи и другие неравнодушные граждане оказывали помощь жителям этого несчастного дома. Они приносили воду, сетевые фильтры для зарядки телефонов и бытовую технику, чтобы облегчить им жизнь.Владельцы квартир настаивали, что дом нуждается в капитальном ремонте, а не в сносе. Они обращались за помощью в прокуратуру и СК. Решение было неизменным - дом опасен и подлежит сносу.Только вот запугивания, что дом может обрушиться в любой момент, оказались слишком преувеличены. Чтобы сровнять здание с землей, пришлось не один день долбить стены тяжелой спецтехникой. В декабре дом снесли.По задумке властей, на месте бывшего дома появится благоустроенная зона с зелеными насаждениями.