Сюзанна на шпагате: ростовская актриса Алёна Гудкова о ролях в театре и кино



Актриса ростовского театра имени Горького Алёна Гудкова рассказала о кастингах в кино, своих ролях и курьёзных случаях на сцене.



Девушка родилась в станице Заплавской Ростовской области. Когда ей исполнилось два года, семья переехала на север, в Нефтеюганск, где Алёна закончила школу.



Откуда пришло желание стать актрисой?

До 10-11 класса я хотела быть переводчиком, но ближе к окончанию школы решила, что стану телеведущей. Когда я поступала, в университете не было набора на ведущих, и я решила учиться на актрису — это всё-таки смежные профессии.



Родители не пускали меня в Москву или Петербург, потому что это далеко. Я поехала в Екатеринбург поступать в театральный институт. У нас каждая вторая девушка хочет стать актрисой, а среди парней такое желание редко встречается. Поэтому мальчики всегда больше ценятся, им даже в первую очередь дают бюджетные места.



Если количество желающих такое большое, как же выпускнику ВУЗа попасть в театр?

Конечно, талант и трудолюбие играют большую роль. На четвёртом курсе мы с другими студентами были на фестивале «Будущее театральной России». Туда приезжают режиссёры и выбирают себе актёров для работы в театре. Меня и ещё нескольких ребят заметил режиссёр Ростовского академического молодёжного театра. Всё совпало очень удачно, ведь я как раз хотела вернуться на Дон, к своим корням.



Сейчас вы уже несколько лет работаете в театре Горького. Как вы здесь оказались?

Поработав год в молодёжном, я поехала в Свердловскую область выходить замуж. Приехав, поняла, что не люблю того, кто должен был стать моим мужем, и свадьба не состоялась. Тогда снова вернулась в Ростов. Я была знакома с пресс-секретарём театра Горького, и узнала у неё, нет ли набора актёров. Она поговорила с заведующей труппой, и мне устроили кастинг.



Меня «просматривали» художественный руководитель театра, заслуженные и народные артисты. Было очень страшно. Знаете, когда год проработал в театре, уже чувствуешь себя полноценным актёром. А тут надо было кому-то что-то доказывать. Я попросила коллег помочь мне показать отрывок из спектакля. Затем худрук спросил, умею ли я садиться на шпагат. Я ответила, что умею, и села.



Какими были ваши первые роли?

Я пришла в ноябре и сразу попала в новогоднее шоу. Так как я окончила школу искусств по классу хореографии, то меня ставят во все танцевальные номера. В шоу я играла Мэрилин Монро. Первым спектаклем из репертуара стал «Сумасшедшая любовь в селе Степанчиково» по Достоевскому.





Какая из сыгранных ролей вам ближе всего? Есть нелюбимые герои?

Мне ближе всего Сюзанна из спектакля «Женитьба Фигаро». Она постоянно что-то придумывает, не сидит на месте. Молодая озорная девчонка — это по мне.



Из нелюбимых ролей — печка-злодейка из одной сказки. Мне кажется, я вообще на неё не похожа. Безусловно, надо уметь сыграть любого персонажа. Но мне такой герой давался тяжело, потому что эта печка — угловатая, а я предпочитают плавные и нежные движения.



Сложно шла роль в спектакле «Сталин. Часовщик», где я играю Светлану Аллилуеву. Это очень драматический персонаж, Светлана — жёсткая девушка. Поначалу было нелегко, но на фестивалях, где мы показывали «Сталин. Часовщик», меня отмечали с этой ролью.



Из репертуара театра иногда убирают спектакли. Бывает ли, что актёры жалеют о «потерянных» ролях?



Я работаю в театре Горького всего четыре года, и из тех спектаклей, в которых я участвовала, сняли два. У нас постоянно появляются новые интересные работы, так что, я думаю, нет смысла жалеть. Особенно о той постановке, где я играла таракана.



Недавно вышел сериал «Смотритель маяка». Расскажите о своей роли и вообще о работе в кино.

В театре у нас есть кастинг-директор, который отслеживает набор актёров для проектов. Она сообщила мне о кастинге в сериал «Смотритель маяка». Сначала я пробовалась на роль племянницы аптекаря — милашки, которую в конце убили. Когда мы сняли пробу для сериала, мне предложили сыграть революционерку Розалию. Правда, её тоже убили. Это была очень сложная роль, но она мне безумно понравилась. Мне близки не только девушки-хохотушки, но и такие сильные личности.



«Смотритель маяка» - это третья работа. Я снялась также в короткометражке «В темноте» и сериале «Уголь», который ещё не вышел на экраны.



Съёмки — очень сложный процесс. Актёра привозят на площадку, затем он идёт в специальный фургончик, где ему накладывают грим. Мне, помимо прочего, накладывали волосы, и на протяжении съёмок — с июля по октябрь — я постоянно красилась, потому что режиссёру нужна была блондинка. Как назло, именно тогда я решила вернуться к своему натуральную цвету. Пришлось отложить.



Когда тебе нацепили волосы и сделали грим, идёшь в другой фургончик надевать костюм. После этого тебя вызывают на площадку. Хотя, на самом деле, перед этим ты очень долго ждёшь. Если в графике написано, что нужно в 9:30 появиться на площадке, это никогда не сбудется.



В чём отличие работы на сцене и на съёмочной площадке?

В театре очень долгий репетиционный процесс. Ты работаешь, работаешь, работаешь. Сегодня у тебя получилось сыграть роль так, а завтра получится иначе. Театр очень живой организм. В кино же надо сразу выдать результат, у тебя будет только пара дублей. Если нужны слёзы — надо дать слёзы. На сцене ты можешь ходить страдать, на съёмочной площадке — нет.



В кино, пожалуй, сложнее, когда надо сразу включаться в работу. В театре ты видишь отдачу, потому что наблюдаешь за зрителем. По его реакции можно понять, как вести себя. В кино — только экран и люди, которые стоят и смотрят на тебя. Кто-то видит, что у тебя поплыл грим, кто-то — выбивающиеся из причёски волосы. Киноактёру нужно быть очень сконцентрированным. Но мне это нравится, так что я хотела бы чаще сниматься.



Раскройте секрет: ведь случаются курьёзы на сцене? Расскажете о некоторых?

На ум сразу пришёл спектакль «Примадонны», которому больше года. Есть сцена, где одна из девушек знакомит других героев со своей семьёй. Перечисляя имена, она забыла одно. Затягивается долгая пауза. В этих паузах самое опасное — если кто-то из актёров «расколется», начнёт смеяться. Следом за ним станет смеяться другой, и эту волну уже не остановить. Но мы выкрутились.



На сцене мы иногда специально друг друга немножко подставляем. Одно дело, когда я знаю фразу, которую скажет мой коллега. Но когда он произносит что-то другое, у меня уже невольно меняется взгляд или выражение лица. Но, конечно, надо держаться, чтобы зрители не видели этого. По-настоящему начать смеяться можно только за кулисами. Это большая работа — не растеряться. Бывает, надо придумать рифму, если ты забыл строчку из длинного монолога в стихах. Здесь спасают коллеги, которые подскажут слово.



Была смешная ситуация на одной из репетиций. Выходит актёр с посохом, к руке он резинкой привязал телефон, на экране которого — текст. Конечно, в этот момент ему позвонили. Он начинает тыкать пальцем себе в руку, режиссёр не понимает, что происходит, актёры хохочут. Это был «раскол года», мы ему до сих пор это вспоминаем.



Актёр должен уметь исполнить любую роль: и всадника, и казака, и музыканта. Были случаи, когда вы учились чему-то для роли?

Актёры не только обучаются, но и зачастую меняются внешне. Когда я работала в молодёжном театре, один из парней во время спектакля раздевался на сцене. Чтобы это выглядело эстетично, он какое-то время ходил в спортзал.



У нас привычное дело — учиться, например, чечётке. Моя коллега осваивала балалайку для «Села Степанчиково». Во время подготовки спектакля «Цыган» мы приглашали знакомых рома, которые помогали актёрам понять речь, выучить песни. Перед праздничными выступлениями мы с хореографом разучиваем танцы.



В преддверии Нового года Алёна Гудкова и другие актёры ростовского театра имени Горького каждый день выступают с новогодними сказками и шоу. Спектакли идут каждый день, кроме 31 декабря и 1 января. После праздников они вернутся к обычному репертуару.