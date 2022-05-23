Сити-менеджер Таганрога Михаил Солоницин заработал за год 4,8 млн рублей

Фото: Администрация Таганрога

Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин за год заработал 4,8 миллиона рублей. Это следует из его декларации о доходах.У Солоницина в собственности есть земельный участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров, а также по половине от каждого из двух участков общей площадью четыре тысячи квадратов. Сити-менеджер владеет и 1/2 нежилого здания площадью 191 квадратный метр, половиной подземного и надземного газопровода длиной 165 метров, 1/2 нежилого здания - 484 квадратов и недостроем площадью 346 квадратов.Пользуется градоначальник земельным участком площадью полторы тысячи квадратных метров и жилым домом - 273 квадрата. Ездит Михаил Солоницин на внедорожнике Toyota Land Cruser 150.Супруга Солоницина заработала 2,1 млн рублей. В собственности у нее - 1/4 участка земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров, 1/4 жилого дома - 273 квадратных метрах, квартира площадью 105 квадратов, павильон - 30 квадратах метров и нежилое помещение - 16 квадратных метров. Перемещается супруга сити-менеджера на личном авто Hyundai Mighty.