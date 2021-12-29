Синоптики Ростовской области рассказали о погоде в январе 2022 года

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В Ростовской области прогнозируют морозы и снегопад в январе. О погоде в первом месяце 2022 года Rostov.ru рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.В первой декаде временами ожидаются осадки. Температура воздуха ночью составит -5...0 градусов, при прояснениях - до -12. В южных муниципалитетах (Сальский, Песчанокопский, Егорлыкский, Целинский районы) в начале месяца будет тепло - до +8 градусов. Во второй половине декады на севере региона возможны морозы до -18 градусов.С 11 по 20 декабря местами пройдут осадки. Столбик термометра днем составит от -5 до 0 градусов, а ночью снизится до -8, при прояснениях - до -15 градусов.К концу месяца пройдет снег. Температура воздуха понизится до 16...-11 ночью. При прояснениях морозы усилятся до -22 градусов. Однако днем температура воздуха не превысит -7 градусов.