Синоптики рассказали, какой будет погода в Ростове во время нерабочих дней

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В праздничные выходные в Ростове ожидается дождь. О погоде с 1 по 5 ноября рассказали донские синоптики.В понедельник в донской столице прогнозируют облачную погоду с небольшими прояснениями. Температура воздуха днем составит +14 градусов, а вечером снизится до +8. К вечеру небо полностью затянет тучами, а на следующее утро, 2-го числа, пойдет дождь. Осадки ожидаются в течение всего дня. При этом на температуре это практически не отразится. Столбики термометров покажут +14 градусов днем и +9 - ночью.Еще несколько дней в Ростове сохранится пасмурная погода. Однако дождей уже не будет. В среду воздух прогреется до +16 градусов. К пятнице, 5 ноября, температура постепенно опустится до +14 днем и +6...+7 - ночью.В течение всех выходных на территории города прогнозируют небольшой восточный ветер. Сила его порывов не превысит пяти метров в секунду.