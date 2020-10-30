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Синоптики рассказали, какой будет погода в России зимой

Синоптики рассказали, какой будет погода в России зимой
В России ожидается неоднородная и более холодная зима, чем в 2019 году. О прогнозе на предстоящую зиму рассказал 2 ноября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Синоптик отметил, что прошлая зима была тёплой в связи с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. В этом году такой ситуации не ожидается.

По словам Вильфанда, будет гораздо больше волнообразных процессов, а значит, и предстоящая зима будет холоднее.

В Ростовской области предвестники холодной зимы появятся уже в ноябре. Синоптики прогнозируют в донском регионе снег и заморозки уже в начале последнего месяца осени. В частности, в северных районах Ростовской области ожидается первый снег. В целом в регионе прогнозируют дожди.

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