Синоптик объяснил причину мощных ливней в Ростовской области
Вторую неделю подряд Ростовскую область накрывает непогода. О том, что стало причиной мощных затяжных ливней, Rostov.ru рассказала ведущий синоптик Ростовского отделения Гидрометцентра России Ольга Чупрова.
Ливни обрушились на донской регион 17 июня. Они заставили понервничать большую часть области, в том числе и донскую столицу. Стоит вспомнить только реки дождевой воды на проспектах Буденновском, Ворошиловском, Стачки и др. Потоки неслись с такой скоростью, что в переулке Халтуринском асфальт не выдержал напора и потрескался. Сотни подтоплений, сломанные деревья, рекламные щиты и слабозакрепленные конструкции. В станице Тацинской из-за дождя пришлось эвакуировать жителей 15 домов.
По словам Ольги Чупровой, на погоде в Ростовской области сказалось прохождение южного циклона над Крымом и Дагестаном.
- С моря пришли теплые воздушные массы, а из Казахстана — холодные. Горячий и сухой воздух встретился с холодным, влажным и тяжелым. Слияние теплых и холодных масс образовало фронт, который спровоцировал обильные осадки в Крыму, после чего ушел на восток и задел Ростовскую область, - поделилась синоптик. - Постепенное смещение циклона сведет на «нет» обильные осадки, и дожди будут только в отдельные дни.
Под влиянием циклона в считанные часы под воду погрузился Крым. Из-за дождя в Керчи из берегов вышла река Мелек-Чесме. Сильные ливни прошли и в Ялте. Там власти ввели режим ЧС. Вода мощным потоком сносила все на своем пути, превратив курортный город в полноводную реку. Множество районов остались без света, многие дома оказались затоплены, люди буквально вплавь преодолевали расстояния. На спасение людей от затопления были направлены сотни спасателей, в том числе 150 человек из Ростовской области.
Но и на Дону ситуация была близка к критической. Ливни затопили основные транспортные артерии Ростова. Проспект Буденновский между Большой Садовой и Пушкинской буквально сносило потоками. Вода просачивалась во все заведения, которые располагались на первых этажах, автомобили глохли посреди дороги из-за гидроударов, а жителям некоторых подтопленных домов пришлось вызывать спасателей для откачки воды.
Не успели дончане оправиться от ливня, как в регион пришел очередной циклон. По данным МЧС по Ростовской области, с 27 по 30 июня в регионе снова ожидаются обильные осадки, с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду. Ольга Чупрова поспешила успокоить, что на этот раз непогода будет носить локальный и неравномерный характер.
- Например, в одном районе Ростова может пройти сильный дождь, в то время как на другом конце города не упадет и капли, - поделилась синоптик.
По словам специалиста, погода будет носить неустойчивый характер еще несколько дней, а прогнозы касательно осадков могут меняться каждые 3-5 часов.