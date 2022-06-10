Штрафстоянки в Ростовской области заработают по новым правилам
В Ростовской области штрафстоянки начнут работать по новым правилам. Подробнее о требованиях сообщили в минтрансе региона.
Теперь на территории штрафстоянок обязательными условиями стало наличие туалетов, средств пожаротушения, систем видеонаблюдения, контейнеров для мусора, кнопки для экстренного вызова наряда полиции. Также там должны быть столбы с фонарями, освещающими всю площадку.
Для эвакуаторов тоже установили особые правила. Спецтехника должна быть оборудована сертифицированной краново-манипуляторной установкой, проблесковыми маячками на кабине автомобиля и системой спутниковой навигации Глонасс.
В основном эвакуаторы работают в центре города, где парковка запрещена на большинстве улиц. Сотрудники только и успевают забирать оставленные машины. Владельцам же приходится ехать на штрафстоянку и оплачивать нарушения.
С начала 2022 года тарифы на них выросли. Теперь транспортировка обходится на 125 рублей дороже - 3 247 рублей. За каждый час нахождения на спецстоянке тоже придется платить. Например, мотоциклистам это обойдется в 10,7 рубля, водителям грузовиков больше 3,5 тонны - в 42,8 рубля, а шоферам негабаритного транспорта - в 64,2 рубля. Машины и пассажирский транспорт до восьми мест стоят по 21,4 рубля за час.