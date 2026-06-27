Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили еще на сутки

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В Главном управлении МЧС России по Ростовской области сообщили о продлении штормового предупреждения на территории региона еще на одни сутки.Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца текущих суток, 27 июня, а также в течение всего дня 28 июня. Местами в области ожидаются сильный дождь, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, скорость которого может достигать 20-23 метров в секунду.Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с обрывами линий связи и электропередачи, падением деревьев и другими последствиями сильного ветра.Напомним, что днем 26 июня Ростовская область уже подверглась удару мощного урагана. В столице региона, Ростове-на-Дону, всего за пару часов стихия повалила 37 деревьев, принесла множество веток, а в одном из районов города наблюдался настоящий потоп. К сожалению, непогода не обошлась без пострадавших – один человек получил травмы.В связи со сложившейся ситуацией МЧС настоятельно рекомендует жителям Ростовской области и города Ростова-на-Дону соблюдать все меры личной безопасности, проявлять максимальное внимание и осторожность при передвижении и нахождении на открытом воздухе.