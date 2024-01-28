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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за налипания снега

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за налипания снега
В Ростовской области 28 января объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

Ночью на регион обрушился снегопад. Белой пеленой застелило несколько городов и сельских районов. Заледеневшие осадки укрыли деревья и линии электропередачи. Из-за этого увеличился риск возникновения ЧП. Под тяжестью снега провода могут оборваться, а растения – обрушиться.

По прогнозу синоптиков ледяные осадки будут идти до конца суток. Из-за этого может сложиться тяжелая ситуация на дорогах. Гражданам рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости.

В случае возникновения опасных непредвиденных ситуаций, стоит позвонить спасателям по номеру: 112.
Фото: Ростов.Ру
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